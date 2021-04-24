У США знову дозволили використовувати вакцину Johnson & Johnson. Паузу робили через тромби

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Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) скасувало 11-денну паузу щодо щеплень від коронавірусу препаратом Johnson & Johnson. Проте компанія все ж повинна нанести на флакони попередження про поодинокі випадки утворення тромбів.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Це рішення FDA означає, що принаймні 10 мільйонів доз вакцини J & J, які надіслали з заводу компанії-виробника у Нідерландах, можуть бути негайно використані по всій території США. Регулятор наголосив, що препарат безпечний та ефективний проти коронавірусу.

Загалом за весь час вакцинації у США цим препаратом зробили 8 мільйонів щеплень, однак у 15 вакцинованих виявили тромби. Всі 15 — жінки у віці до 59 років (середній вік — 37), троє з них померли, семеро залишаються в лікарні. Сім із них страждали від ожиріння, у двох з них був високий кровʼяний тиск, а дві приймали оральні контрацептиви. Симптоми (головні болі, задишка, біль у ногах та животі) зʼявилися в них через 6—15 днів після вакцинації.

Представники органів охорони здоровʼя США попереджають лікарів, що гепарин (поширений засіб від тромбів) може погіршити стан, повʼязаний із вакцинацією.

Вакцина Johnson & Johnson є першою вакциною від коронавірусу, яка потребує введення лише однієї дози. Також її легко транспортувати — може зберігатися у звичайних холодильниках до трьох місяців. Дані великих клінічних випробувань показують, що вакцина ефективна також і для літніх людей.

Клінічні дослідження показали, що кількість симптоматичних випадків COVID-19 через 2 тижні після щеплення однією дозою Johnson & Johnson знизилася на 67% — це означає, що вакцина має ефективність 67%. Побічні ефекти цієї вакцини, за дослідженнями, зазвичай були легкими або помірними і зникали протягом декількох днів після вакцинації. Найбільш поширеними були біль у місці інʼєкції, головний та мʼязовий біль, втома, нудота.