Три області України порушили план вакцинації та не використали препарат AstraZeneca з першої партії. Ляшко переказав «привіт» посадовцям

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Синица Александр / УНИАН

Три області порушують алгоритм вакцинації проти коронавірусу в Україні — Запорізька, Харківська й Одеська.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 23 квітня.

«Хочу передати публічний привіт трьом очільникам департаментів охорони здоровʼя. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми МОЗ і досі не використали вакцини з першої партії AstraZeneca», — розповів він.

Окрім цього, заступник глави МОЗ уточнив, що використати вакцину з першої партії мали до 9—15 квітня. Через виявлені порушення з наступного тижня в цих областях проведуть моніторингові візити, щоби з’ясувати, чому не використовуються вакцини.

За словами головного санлікаря, у Запорізькій області наразі найменше пунктів щеплення від коронавірусу — 29, водночас на Дніпропетровщині їх 204.

«Передаю черговий публічний привіт керівнику департаменту охорони здоровʼя Запорізької області. Стежитиму, як буде використовуватись вакцина і який буде доступ для всіх, хто потребує щеплення», — додав Ляшко.