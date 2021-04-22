НАТО оголосило дату саміту, на якому плануватимуть майбутнє на 10 років. Україна закликала врахувати її наміри

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться через менш ніж два місяці — 14 червня в Брюсселі. На ньому спланують майбутнє Альянсу на наступні 10 років.

Про це йдеться у заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга, опублікованій на сайті Альянсу.

За його словами, на саміті ухвалять рішення щодо порядку денного НАТО на період до 2030 року.

«Ми ухвалюватимемо рішення щодо предметного і перспективного порядку денного НАТО, щоб протистояти викликам сьогоднішнього і завтрашнього дня: агресивним діям Росії, загрозі тероризму, кібератакам, новим і руйнівним технологіям, впливу змін клімату на безпеку і підйому Китаю», — наголосив генсек.

Міністр оборони України Андрій Таран закликав НАТО на саміті врахувати серйозність євроатлантичних намірів України. «Розраховуємо, що ця позиція України буде відображена у документах, які розглядатимуться 14 червня», — наголосив Таран.

За його словами, остання ескалація російської військової присутності вздовж кордонів України не залишає жодних сумнівів, яка країна сьогодні становить найбільшу військову загрозу в євроатлантичному просторі. У Брюсселі це чітко усвідомлюють, наголосив Таран, оскільки генсек НАТО недвозначно назвав серед викликів «агресивні дії Росії».

«Потужним сигналом у рішеннях саміту НАТО для світової та європейської безпеки могла б стати демонстрація відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року, що декларує безумовну перспективу членства для України та Грузії», — наголосив Таран.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі. У Росії, реагуючи на цю заяву, пригрозили масштабною ескалацією на Донбасі в разі вступу.