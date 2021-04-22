«Слідство.Інфо» оприлюднило нові дані про викрадення екссудді Чауса: з Молдови його міг вивезти військовий аташе на авто посольства

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Колишнього українського суддю Миколу Чауса, про викрадення якого в Молдові повідомили 3 квітня, могли вивезти з країни на автівці посольства України в Молдові. За кермом міг бути співробітник цього ж посольства.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо» та видання RISE Moldova.

Молдовська поліція, за даними розслідувачів, перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед них, як нагадують журналісти, щонайменше двоє людей, які можуть мати стосунок до Головного управління розвідки Міноборони, — це Юрій Коваленко й Андрій Куценко (останній для поїздки в Молдову використовував несправжній паспорт).

Правоохоронці відтворили повний маршрут пересування Коваленка. Він їздив по Кишиневу на орендованій машині, на яку було встановлено gps-трекер. Завдяки цьому вдалося встановити, що авто кілька разів їздило до будинку, де жив Чаус, і стояло там по кілька годин. Усе це відбувалося напередодні викрадення судді. Згодом у Молдову в’їхав і Куценко. Протягом восьми днів — до дня викрадення Чауса — чоловіки регулярно змінювали готелі в Кишиневі. Їхні обличчя зафіксовані на камерах спостереження на щонайменше шести локаціях.

Чауса викрали в обід 3 квітня на старому білому Форді. За даними молдовської поліції, його швидко пересадили в Мерседес, а згодом в інший автомобіль, який належить посольству України в Молдові. Камери спостереження зафіксували, як авто з дипломатичними номерами рухалося в напрямку українського кордону.

Журналісти також отримали відео з прикордонного містечка Отач, на якому зафіксовано, як посольська машина близько 15:30 повертає до пункту пропуску. Автівка залишила Молдову о 15:40. За її кермом, за даними журналістів, був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк.

А вже за кілька хвилин після посольської машини країну пішки залишили двоє українців, які, за даними журналістів, пов’язані з українською розвідкою. Того ж дня з Молдови виїхала ще одна група українців, яких перевіряють на причетність до викрадення Чауса.

Посольське авто, на якому за версією молдовських правоохоронців вивозили Чауса, згодом повернулося до Кишинева. А вже цього тижня журналісти зафіксували машину на території українського посольства.

За даними журналістів, молдовські правоохоронці майже одразу після викрадення Чауса встановили коло людей, які можуть бути причетні до цього злочину. Зокрема, виникли питання і до співробітника українського посольства Сергія Сметанюка.

Журналісти стверджують, що отримали документи, які підтверджують, що Молдова зверталася до України з дипломатичною нотою та просила зняти з нього дипломатичний імунітет і дозволити провести слідчі дії з посольським автомобілем, на якому нібито вивозили Чауса.

Але наразі Україна не надала таку згоду, а лише погодилася на «дружню зустріч» Сметанюка з представниками молдовської сторони виключно на території українського посольства та підтвердила готовність до співпраці за лінією правоохоронних органів. Українська влада офіційно заперечує свою причетність до вивезення Чауса з території Молдови.