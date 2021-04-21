Брата голови Окружного адмінсуду Києва звільнили зі Служби зовнішньої розвідки

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Юлія Вебер / «Бабель»

Брата глави Окружного адміністративного суду Києва Юрія Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляється на сторінці служби у Facebook.

«Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Ю. Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби», — повідомили у службі.

Там додали, що підполковника Зонтова притягнули до дисциплінарної відповідальності та звільнили з військової служби.