ЄСПЛ просить Росію дати звіт про умови утримання Навального

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати по суті скаргу опозиціонера Олексія Навального, який відбуває покарання в колонії, і просить російську владу надати звіт про умови його утримання.

Як повідомляє пресслужба суду, у Росію направлено низку запитань, відповіді на які очікуються до 12 липня.

«Заявник скаржився, що його увʼязнення становить небезпеку для його життя, і на жорстоке поводження», — зазначено в повідомленні. Ідеться про недосипання, неповноцінне харчування, психологічний тиск, зокрема з боку наглядачів, і відмову в необхідній медичній допомозі.

ЄСПЛ просить звіт про стан здоровʼя політика, сумісності умов утримання з його правом на життя і про те, чи застосовувалося до нього жорстоке поводження.

Також суд просить надати обʼєктивні обґрунтування відмови на прохання звільнити політика як забезпечувальний захід його позову до російської влади, яке направили ще в лютому. У березні російський суд заявив, що ЄСПЛ не має права давати вказівки.