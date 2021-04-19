ЄСПЛ просить Росію дати звіт про умови утримання Навального
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати по суті скаргу опозиціонера Олексія Навального, який відбуває покарання в колонії, і просить російську владу надати звіт про умови його утримання.
Як повідомляє пресслужба суду, у Росію направлено низку запитань, відповіді на які очікуються до 12 липня.
«Заявник скаржився, що його увʼязнення становить небезпеку для його життя, і на жорстоке поводження», — зазначено в повідомленні. Ідеться про недосипання, неповноцінне харчування, психологічний тиск, зокрема з боку наглядачів, і відмову в необхідній медичній допомозі.
ЄСПЛ просить звіт про стан здоровʼя політика, сумісності умов утримання з його правом на життя і про те, чи застосовувалося до нього жорстоке поводження.
Також суд просить надати обʼєктивні обґрунтування відмови на прохання звільнити політика як забезпечувальний захід його позову до російської влади, яке направили ще в лютому. У березні російський суд заявив, що ЄСПЛ не має права давати вказівки.
- У кінці березня Навальний в колонії заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 31 березня Навальний оголосив голодування. Він вимагає від адміністрації колонії надати йому належну медичну допомогу. Уже 5 квітня політик заявив, що у нього може бути туберкульоз.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Стан його здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами.
- 19 квітня стало відомо, що Навального переводять з колонії в лікарню для засуджених. За час голодування він схуд на 8 кг, а з моменту увʼязнення — на 15 кг.