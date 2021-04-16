Johnson & Johnson і AstraZeneca разом дослідять рідкісні випадки тромбозу від своїх вакцин. Pfizer і Modernа не допомагатимуть

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Rayne Zaayman-Gallant / European Molecular Biology Laboratory

Компанія Johnson & Johnson, однодозову вакцину від коронавірусу якої призупинили використовувати через ризики утворення тромбів, звернулася до інших фармацевтичних компаній — просить допомогти розібратися у причинах проблеми. Наразі розробники мРНК-вакцин Pfizer і Moderna відмовилися співпрацювати.

Про це пише The New York Times.

Johnson & Johnson звернулась до своїх конкурентів із пропозицією об’єднати дослідження неочікуваного побічного ефекту у приватному порядку. За даними джерел видання, компанія намагалась утворити «неформальний альянс» для обміну інформацією про вакцини.

За даними медичних регуляторів США, у шістьох жінок, прищеплених розробкою Johnson & Johnson, утворились тромби — одна з них померла. Їм було від 18 до 48 років. Загалом у країні зробили 7 мільйонів ін’єкцій цією вакциною.

Керівництво Pfizer і Moderna відхилили запрошення до спільних досліджень, оскільки на їхні препарати нарікань не було, і вони продемонстрували повну безпечність. Також вони аргументували свою відмову тим, що це фактично дублюватиме функції федеральних органів, які вже вивчають проблему.

За даними джерел The New York Times, відмова Pfizer і Moderna продиктована небажанням асоціюватися з проблемною вакциною Johnson & Johnson, оскільки це викличе побоювання щодо безпечності їхніх розробок.

Наразі відомо, що в дослідженні візьме участь лише AstraZeneca, чия вакцина теж у рідкісних випадках призводить до тромбозу. Векторні вакцини обох компаній, створені за схожою технологією, можуть викликати невивчену аутоімунну реакцію.

Компанія запропонувала своїм конкурентам дві ідеї: створити колективну заяву щодо ризиків тромбозу та сформувати групу експертів для перевірки всіх звітів про цей неочікуваний ефект.

У Johnson & Johnson вважають, що спільна наукова співпраця може допомогти підвищити безпеку пацієнтів. Першою розслідувати причини тромбозу запропонувала AstraZeneca, чиє керівництво попросило Johnson & Johnson звернутися до інших компаній у США.

Зазвичай конкуруючі фармацевтичні фірми не діляться інформацією, однак пандемія коронавірусу змусила багатьох із них постійно обмінюватися досвідом для якнайшвидшого винайдення та впровадження ефективних вакцин.

Торік Johnson & Johnson, Pfizer і Moderna були учасниками першої публічної угоди щодо забезпечення ефективності та безпечності вакцин від коронавірусу. Це мало заспокоїти побоювання, викликані стрімким розвитком препаратів, що зазвичай триває роками.