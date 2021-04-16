У Гонконзі за законом про нацбезпеку медіамагната і дисидента Джиммі Лая відправили на рік до вʼязниці

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Медіамагната з Гонконгу, 72-річного Джиммі Лая засудили до року вʼязниці за роль в організації антиурядових протестів у 2019 році. Про це повідомляє BBC.

Магната арештували в серпні 2020 року за підозрою в порушенні ухваленого китайським парламентом закону про захист національної безпеки та змові з іноземними державами.

Лай — засновник Apple Daily. Це видання відоме критикою китайського режиму. Загалом всі його видання відомі спробами встановити в Гонконзі свої правила. Китайська влада називала Лая головним організатором торішніх протестів у Гонконзі.

Раніше газета Apple Daily опублікувала лист Лая, який він надіслав з вʼязниці: «Ми як журналісти зобовʼязані домагатися справедливості. Поки ми не засліплені спокусами, поки ми не дозволяємо злу проходити через нас, ми несемо свою відповідальність».

Нагадаємо, що приводом для протестів у 2019 році став законопроєкт, що дозволяє екстрадицію в материковий Китай. У Гонконгу широка внутрішня автономія, тому активісти побоюються, що Пекін може використовувати екстрадицію для політичних репресій.

Гонконг має особливий статус з правами широкої автономії. До 1997 року він був британською колонією. Потім його передали Китаю за договором, одним із ключових пунктів якого був принцип «одна країна, дві системи». Пекін перебирав питання оборони та зовнішньої політики, а Гонконг лишав за собою контроль над законодавством, поліцією, фінансовою системою та імміграційною політикою, а також зберігав членство в міжнародних організаціях.