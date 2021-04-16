Зеленський перепризначив заступника голови КСУ Головатого членом Венеціанської комісії

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Пресслужба Конституційного суду

Президент України Володимир Зеленський перепризначив заступника голови Конституційного суду Сергія Головатого членом Венеціанської комісії.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Зазначимо, перед цим Зеленський звільнив Головатого від виконання обов’язків члена Венеціанської комісії у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Наступним указом він призначив заступника голови КСУ членом Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) — за згодою.