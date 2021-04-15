Глава МЗС Туреччини: У конфлікті Росії з Україною не підтримуємо жодну зі сторін

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Туреччина не підтримує жодну зі сторін у конфлікті між Росією та Україною і будує відносини з двома країнами.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтервʼю турецькому телеканалу NTV.

За його словами, Анкара зацікавлена в тому, щоб Чорне море було «морем миру». «Ми виступаємо за це, але наразі напруженість між Україною та Росією перешкоджає цьому... Наші відносини як з Росією, так і з Україною, прекрасні», — сказав Чавушоглу.

Він підкреслив, що Туреччина розвиває з Росією відносини в торгівлі, енергетиці та інвестиціях. «Ми не приймаємо сторону жодної з двох країн. Наша позиція є зрозумілою, збалансованою і конструктивною», — додав міністр.

Чавушоглу зробив заяву через кілька днів після зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з українським лідером Володимиром Зеленський. Ердоган підтвердив принципове рішення не визнавати анексію Криму Росією. Під час переговорів країни також домовилися поглибити співпрацю в галузях економіки, торгівлі, оборонної промисловості, освіти та туризму. Також Туреччина підтримала створення «Кримської платформи».

За день до зустрічі Ердогану зателефонував президент Росії Володимир Путін — спілкувалися, зокрема, про Донбас і Мінські угоди.