Посол у Німеччині: Україна готова «подумати» про відновлення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen / Flickr
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україні, можливо, доведеться задуматися про відновлення ядерного статусу, якщо країна не вступить у НАТО.
Про це він заявив в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk.
Мельник заявив про наймасовіше переміщення російських військ з часів Другої світової війни. «За нашою інформацією, майже 90 тисяч військових та їхні системи озброєння були стягнені до кордону та в окуповані Крим і Донбас. Це […] значно більше, ніж просто гра м’язами. […] Це цілком реальні військові приготування до нового нападу на Україну, до якого Берліну теж варто поставитися серйозно», — заявив дипломат.
Він підкреслив, що Україна зараз потребує більше, ніж «красиві слова» і солідарність Заходу. Посол наголосив, що необхідна військова підтримка. «Нам потрібні сучасні системи озброєння, щоб зміцнити нашу обороноздатність», — зазначив посол.
Мельник наголосив, що Україна, аби захиститися від російської агресії, має нарешті стати членом НАТО.
«В України немає іншого вибору. Або ми є частиною такого союзу, як НАТО, і робимо свій внесок, щоб Європа стала сильнішою, або у нас залишається лише один варіант — озброюватися самим ,і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як ще ми можемо гарантувати наш захист?» — наголосив дипломат.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі. У Росії, реагуючи на цю заяву, пригрозили масштабною ескалацією на Донбасі в разі вступу.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- Українська розвідка повідомляла, що Росія планує провокації, щоб викликати відповідь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Кремль уже говорить про ризик «відновлення війни» на Донбасі. У Міноборони України заявляють, що ескалація з боку Росії неминуча.
- Українська влада закликала НАТО посилити війська навколо України, а Росія каже, що буде на ці дії відповідати. У Кремлі заявили, що пересування російських військ уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ «не становить» для них загрози.