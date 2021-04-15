Посол у Німеччині: Україна готова «подумати» про відновлення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО

Новини

Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen / Flickr

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україні, можливо, доведеться задуматися про відновлення ядерного статусу, якщо країна не вступить у НАТО.

Про це він заявив в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk.

Мельник заявив про наймасовіше переміщення російських військ з часів Другої світової війни. «За нашою інформацією, майже 90 тисяч військових та їхні системи озброєння були стягнені до кордону та в окуповані Крим і Донбас. Це […] значно більше, ніж просто гра м’язами. […] Це цілком реальні військові приготування до нового нападу на Україну, до якого Берліну теж варто поставитися серйозно», — заявив дипломат.

Він підкреслив, що Україна зараз потребує більше, ніж «красиві слова» і солідарність Заходу. Посол наголосив, що необхідна військова підтримка. «Нам потрібні сучасні системи озброєння, щоб зміцнити нашу обороноздатність», — зазначив посол.

Мельник наголосив, що Україна, аби захиститися від російської агресії, має нарешті стати членом НАТО.

«В України немає іншого вибору. Або ми є частиною такого союзу, як НАТО, і робимо свій внесок, щоб Європа стала сильнішою, або у нас залишається лише один варіант — озброюватися самим ,і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як ще ми можемо гарантувати наш захист?» — наголосив дипломат.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі. У Росії, реагуючи на цю заяву, пригрозили масштабною ескалацією на Донбасі в разі вступу.