ВАКС арештував майно та кошти адвоката Зонтова — брата очільника ОАСК Вовка

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вищий антикорупційний суд арештував вилучене під час затримання майно та кошти адвоката Юрія Зонтова — брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.

Про це пише ВАКС у своєму Facebook.

«Серед арештованого майна, зокрема, антикваріат, документи на майно та великі обсяги готівки в іноземній валюті: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів», — йдеться у повідомленні.

З відповідним клопотанням до суду звернулися прокурори САП та детективи НАБУ. У ВАКС нагадують, що арешт майна можна повністю або частково скасувати за клопотанням його власника або володільця.