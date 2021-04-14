НАН України: Пік захворюваності на COVID-19 пройдено, очікується зниження кількості смертей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Україні пройдено пік добового приросту хворих на коронавірус. Показник добової смертності почне знижуватися з наступного тижня.
Про це йдеться в огляді епідемситуації за 7—13 квітня від Національної академії наук (НАН).
«За тиждень [...] в Україні було пройдено пік кількості нових виявлень за день. Хоча дані офіційної статистики можуть бути незначно спотворені через нерегулярність внесення застарілих випадків, але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження. За летальними випадками піковий період ще не подолано, початок зниження [...] можна очікувати наступного тижня», — йдеться в огляді.
За даними НАН, Україна зараз проходить піковий період за кількістю госпіталізованих. Кількість пацієнтів, які перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів, зросла на 9%, а кількість хворих у відділеннях інтенсивної терапії — на 5%. Зниження кількості госпіталізацій очікується приблизно через два тижні.
НАН також зазначає зниження кількості позитивних ПЛР-тестів (з 33,3 до 32,4%), що вказує на позитивну динаміку.
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