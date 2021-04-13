Поліція Росії вирішила поставити Юлію Навальну на облік
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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ТАСС
У Росії поліція збирається поставити дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію на профілактичний облік як «схильну до скоєння адміністративних правопорушень».
Як повідомляє речниця і помічниця Навального Кіра Ярмиш, про плани поставити Юлію на облік їй розповів дільничний.
Зазначимо, що поки Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров (Володимирська область) і голодує, його дружина Юлія ходить на акції на його підтримку, де її затримують та виписують штрафи за участь у «несанкціонованих заходах». У вівторок, 13 квітня, вона навістила чоловіка та розповіла, що він дуже схуд — важить 76 кг при зрості 190 см (схуд на 15 кг).
- У кінці березня Навальний в колонії заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 31 березня Навальний оголосив голодування. Він вимагає від адміністрації колонії надати йому належну медичну допомогу. Уже 5 квітня політик заявив, що у нього може бути туберкульоз.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Його стан здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами.