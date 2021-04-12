Тупицького не пустили на спецзасідання КСУ, де мали вирішувати його долю

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Співробітники Державної охорони 12 квітня не пустили відстороненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького у приміщення КСУ на спеціальне пленарне засідання, яке він сам і скликав через указ президента про його звільнення.

Трансляцію з-під суду вів телеканал «Прямий».

«Ми прийшли, готові взяти участь для того, аби вирішилася наша доля. Звільнять — звільнять, не звільнять — не звільнять. […] Ви берете на себе надзвичайну відповідальність діяти всупереч указу президента про наше звільнення. […] На коли мені призначити його [спецзасідання.], щоб ви мене пропустили?» — звертався до охорони Тупицький.

Він наголошував, що на засіданні має відбутися таємне голосування про його звільнення, а сам він хотів би дати пояснення. Але охорона його все одно не пропустила.

Тупицький на це сказав, що якщо його не пускають, то він і надалі «залишається суддею і главою КСУ». Після цього він сів в авто і покинув територію суду.

Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела повідомляє, що спецзасідання щодо Тупицького та іншого судді КСУ Олександра Касмініна не відбулося — через відсутність суддів. Більше подробиць видання не наводить. У самому суді поки ситуацію теж не коментують.