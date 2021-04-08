В Україні за добу майже 19 500 нових хворих на ковід, 766 з них — діти

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В Україні за добу 7 квітня виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1 886), а також у Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

Також за минулу добу шпиталізували 5 092 людей, одужали 10 032 людини, померли 464.

Загалом з початку пандемії станом на 8 квітня виявили 1 803 998 випадків коронавірусу, одужали 1 383 883 людини, померли 35 962.

Щодо вакцинації, то за добу 7 квітня щеплення зробили 14 313 українцям (з початку вакцинації — 334 578).

Перед цим Степанов прогнозував повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба робити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Аби це реалізувати, він попросив в уряду ще 6,5 мільярда гривень.