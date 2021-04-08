В Україні за добу майже 19 500 нових хворих на ковід, 766 з них — діти
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Україні за добу 7 квітня виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (1 886), а також у Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.
Також за минулу добу шпиталізували 5 092 людей, одужали 10 032 людини, померли 464.
Загалом з початку пандемії станом на 8 квітня виявили 1 803 998 випадків коронавірусу, одужали 1 383 883 людини, померли 35 962.
Щодо вакцинації, то за добу 7 квітня щеплення зробили 14 313 українцям (з початку вакцинації — 334 578).
Перед цим Степанов прогнозував повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба робити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Аби це реалізувати, він попросив в уряду ще 6,5 мільярда гривень.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341.
- З 9 квітня у «червоній» зоні Київ і 12 областей: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська та Запорізька.
- З 5 квітня і попередньо до 16 квітня (можуть продовжити) у Києві діють нові правила посиленого карантину. У цей період громадським транспортом (зокрема й метро) скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. Крім того, закрилися школи та дитячі садки. Влада Києва рекомендувала керівникам установ і підприємств перевести співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустку.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.