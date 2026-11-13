Операція «Карфаген». За генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли всі 65 млн грн застави
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
«Суспільне»
За генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуку, фігуранта справи «Карфаген», внесли всю суму застави — 65 мільйонів гривень.
Про це повідомили «Бабелю» в пресслужбі ВАКС.
6 листопада Дуку відправили під варту на 60 днів з альтернативою застави. Йому інкримінують участь у злочинній організації з використанням службового становища.
Слідство вважає, що Дука прикривав діяльність злочинної організації, причетної до шахрайських кол-центрів, наркоторгівлі та інших злочинів, та допомагав її керівнику Андрію Осіпову на прізвисько «Кримінал» вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора. У матеріалах справи Дуку називають «Акімом».
Згодом після арешту він написав листа із СІЗО, який опублікував його адвокат. У листі Дука заявив, що не визнає своєї провини, а розслідування проти нього вважає помстою з боку НАБУ.
Новий епізод справи «Карфаген»
4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». За їхньою версією, її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.
За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища. Загалом у справі 12 учасників, чотирьох з них затримали й обрали запобіжні заходи.
Серед них, крім Дуки:
- Олександр Демʼянчук, або ж «Консультант» — заступник начальника відділу Управління карного розшуку Нацполіції на Київщині;
- Володимир Ценов, або ж «Прайс» — керівник одного з департаментів Нацполіції України (6 листопада за нього внесли всю суму застави — 15 мільйонів гривень);
- Віталій Рибалко, або ж «Боксер» — підлеглий організатора злочинної організації, один з виконавців насильницьких злочинів.