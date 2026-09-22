Обирав мотоцикл для Кропиви та бронював квитки в Іспанію для Кравченка. Фігурант справи «Карфаген» Іван Тимошенко звільнився з ОГП

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Слідство.Інфо

Іван Тимошенко, який фігурує в операції НАБУ і САП «Карфаген», звільнився з посади начальника департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора. Туди його міг особисто призначити Сергій Кропива.

Про це «Слідству.Інфо» повідомили в пресслужбі ОГП.

Тимошенко написав заяву про звільнення за власним бажанням і пішов з посади ще 11 вересня — за кілька днів після оприлюднення розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів. Хоча прокурор САП Микола Карась у коментарі «Слідству.Інфо» зазначив, що наразі Тимошенко не має процесуального статусу у кримінальному провадженні — тобто йому не вручали підозри у справі «Карфаген».

За даними прокурора САП, організатор схеми Кропива, який зараз перебуває в СІЗО, залучав Тимошенка до розвʼязання побутових питань для себе і тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, Кропива просив Тимошенка забронювати готелі для себе та Кравченка перед службовою поїздкою до Іспанії.

«Ваню, а замовте мені там оці всі квитки. У Діани з’ясуйте, коли ми прилітаємо до Мадриду. І на весь час перебування в Мадриді номер замов, якийсь хороший номер у цьому готелі. І поруч із цим готелем у радіусі 10 хвилин ходьби знайдіть якийсь готель, де можна просто номер офіційний, але бюджетний якийсь», — таку розмову Кропиви й Тимошенка зачитав прокурор САП на суді.

Крім того, як стверджує слідство, Тимошенко збирав кошти з колег і друзів на подарунки та брав участь у виборі мотоцикла Harley-Davidson для Кропиви.

Слідство вважає, що на посаду в ОГП Тимошенка влаштував особисто Кропива. До повномасштабної війни вони разом працювали у кіберполіції, а після її початку — в Офісі генпрокурора. У вересні 2022-го Кропива звільнився з ОГП, за кілька тижнів звідти пішов і Тимошенко.

У липні 2023 року Кропиву призначили заступником голови Одеської ОДА. У вересні того ж року Іван Тимошенко вже був тимчасовим виконувачем обовʼязків директора Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської ОДА.

Фото з форуму «Синергія Півдня» в Одесі 2024 року. Сергій Кропива — другий праворуч, Іван Тимошенко — третій ліворуч. Слідство.Інфо

Справа «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 мільйонів гривень, ще понад 10 мільйонів гривень вони могли зберігати на рахунках близьких.

За версією слідства, очолював схему Сергій Кропива — на записах він «Канцлер». 6 вересня ВАКС відправив його під варту з альтернативою застави 120 мільйонів гривень. Також під варту відправили його спільницю — Єлизавету Івахненко, яка фігурує в справі як «Муза».

На записах, опублікованих НАБУ, фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Він відкидав усі звинувачення.

Проте прокурор САП під час судового засідання заявив, що Сергій Кропива був довіреною людиною Руслана Кравченка — організовував ремонт у його будинку, допомагав оформити візу до США дружині Кравченка та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді.

15 вересня президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. А за тиждень Кравченко остаточно залишив прокуратуру — його звільнили, бо він не повернувся до роботи із закордонного відрядження.