Рада проголосувала за відставку генпрокурора Кравченка

Новини

Facebook

Верховна Рада України сьогодні, 15 вересня, проголосувала за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка за поданням президента Володимира Зеленського.

Про це стало відомо з трансляції Ради.

За проголосували 317 нардепів. Для остаточної відставки Зеленський має видати указ про звільнення Кравченка.

Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. До того з 2021 року він очолював Бучанську окружну прокуратуру, брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. З квітня 2023-го він очолював Київську ОВА, поки наприкінці грудня 2024 року його не звільнили.

Що передувало

На початку вересня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після розслідування Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Уже 14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу в підробці документів та опублікував розслідування, в якому Кривоноса звинувачують в тому, що він незаконно оформив батьківство над чужою дитиною, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів. Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка — за вплив на суддів ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації.

Однак в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. Під час пресконференції Клименко і Кривонос також говорили, що не отримували офіційних підозр.

Після звернення Кравченка в медіа зʼявилась інформація, що він втік за кордон. Генпрокурор підтвердив, що перебуває за кордоном, але стверджує, що поїхав у робоче відрядження. Згодом Зеленський указом відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора.