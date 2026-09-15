Рада проголосувала за відставку генпрокурора Кравченка
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
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Верховна Рада України сьогодні, 15 вересня, проголосувала за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка за поданням президента Володимира Зеленського.
Про це стало відомо з трансляції Ради.
За проголосували 317 нардепів. Для остаточної відставки Зеленський має видати указ про звільнення Кравченка.
Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. До того з 2021 року він очолював Бучанську окружну прокуратуру, брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. З квітня 2023-го він очолював Київську ОВА, поки наприкінці грудня 2024 року його не звільнили.
Що передувало
На початку вересня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після розслідування Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
Уже 14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу в підробці документів та опублікував розслідування, в якому Кривоноса звинувачують в тому, що він незаконно оформив батьківство над чужою дитиною, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів. Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка — за вплив на суддів ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації.
Однак в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. Під час пресконференції Клименко і Кривонос також говорили, що не отримували офіційних підозр.
Після звернення Кравченка в медіа зʼявилась інформація, що він втік за кордон. Генпрокурор підтвердив, що перебуває за кордоном, але стверджує, що поїхав у робоче відрядження. Згодом Зеленський указом відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора.