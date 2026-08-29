Колишня посада Михайла Федорова не накладає обмежень на роботу радником міністра оборони Італії

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Mykhailo Fedorov / X

Колишня посада Михайла Федорова — керівник Міноборони України — не накладає обмежень на роботу радником міністра оборони Італії з оборонних інновацій.

Про це повідомила прессекретарка Федорова Сніжана Ракчеєва.

«Це не передбачає розголошення державної таємниці чи передачі спеціальної інформації, необхідної для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення, а також іншої технічної документації чи інформації з обмеженим доступом», — додали в пресслужбі.

Окрім того, у Михайла Федорова плануються десятки інших міжнародних проєктів співробітництва. У пресслужбі наголосили, що така співпраця є корисною і для України.

Напередодні стало відомо, що Федоров став радником міністра оборони Італії щодо оборонних інновацій. На цій посаді він буде допомагати Італії розвивати технології сучасної війни та покращувати сферу оборони країни. Він погодився працювати позаштатно та залишається жити й працювати в Україні.

Відставка Федорова

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Під час розмови з журналістами він розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони.

Відставка Федорова спричинила хвилю протестів у різних містах України. Вони тривали понад місяць. Мітингувальники просили зняти з посади Сирського — до цієї вимоги дослухалися, і новим головкомом став Михайло Драпатий.

23 липня Зеленський сказав, що пропонував колишньому міністру оборони Федорову посаду віцепремʼєра з військових інновацій, а перед цим, як писав FT, — посаду в РНБО, але той відмовився. Згодом сам Федоров заявив, що готовий очолити лише Міністерство оборони й не розглядає жодних інших посад, запропонованих президентом Зеленським.