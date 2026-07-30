США відновили масовані удари по Ірану. Перед цим Трамп пообіцяв «вибити все це лайно»

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Уночі 30 липня американські військові завдали серії ударів по Ірану після майже тижневої паузи.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у Х.

Там заявили, що це «потужна відповідь» на спробу Ірану напередодні завдати ракетного удару по американських військах на Близькому Сході. За даними CENTCOM, усі іранські ракети перехопили.

Американські військові кажуть, що під удар потрапили десятки об’єктів, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), серед яких — командні центри, об’єкти для запуску ракет і безпілотників, пункти берегової охорони.

Як повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ, одна з ракет влучила в житловий квартал на іранському острові Кешм. За попередніми даними, загинули троє людей.

The New York Times додає, що напередодні безпілотник пошкодив два судна в єгипетському порту, серед яких був американський газовий танкер.

Напередодні цих атак кореспондент Fox News Трей Їнгст після розмови з Дональдом Трампом переказав його слова про майбутню відповідь США на спробу атаки Ірану: «Ми вибʼємо з них усе лайно». Також Трамп сказав: «Ми вдаримо по них дуже сильно. Вони дістануть добрячого прочухана».

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

21 липня Аxios із посиланням на джерела писало, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.

24 липня Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

У понеділок, 27 липня, Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій.