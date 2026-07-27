«Немає часу на розмови». Зеленський пояснив кадрові зміни підготовкою до зими та проблемною взаємодією між Міноборони і командуванням ЗСУ

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Президент Володимир Зеленський заявив, що кадрові зміни в Кабміні та ЗСУ знадобилися, щоб підготуватися до «дуже важкої зими». Ще одна причина — тривала суперечка між керівництвом Міністерства оборони і командуванням армії.

Про це він сказав в інтервʼю Sky News.

Зеленський зазначив, що зараз ніхто не може уявити, якою буде майбутня зима в Україні — «важкою або навіть гірше». Тож, за словами президента, йому був потрібен премʼєр-міністр, який глибоко зосереджений на енергетичних питаннях.

16 липня новим премʼєром став Сергій Корецький — до цього він був головою правління «Нафтогазу», а також керував компаніями «Укрнафта» та «Укртатнафта».

Крім того, за словами Зеленського, між головнокомандувачем армії і керівником Міноборони нібито не було порозуміння протягом кількох місяців.

«У мене немає часу на переговори. Немає часу спочатку слухати одну сторону, а потім — іншу, адже вони обидві мають взаємодіяти не щодня, а щогодини, доки наше небо не буде захищене. Я не повинен з’ясовувати, хто правий, а хто ні», — сказав президент.

Серед головних викликів, які вимагають негайної та одностайної роботи обох відомств, Зеленський назвав нові підходи до мобілізації на тлі ризиків залучення Росією до 500 тисяч нових мобілізованих восени, а також брак засобів захисту від російської балістики.

На запитання, чи може президент повторно призначити Федорова, Зеленський прямо не відповів. Він зазначив, що поважає роботу ексміністра оборони, як і колишнього головкома ЗСУ Олександра Сирського, проте закликав не приписувати успішні операції з далекобійними ударами одній людині.

Зеленський зауважив, що удари безпілотниками вглиб території Росії — це результат комплексної роботи усієї армії, спецслужб (зокрема СБУ та ГУР), а також понад 500 українських приватних і державних компаній, які створюють дрони. Міноборони, за його словами, має забезпечувати умови для операцій, але бойові завдання виконують військові.

Відставка Федорова

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Під час розмови з журналістами він розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони.

Відставка Федорова спричинила хвилю протестів у різних містах України, які тривають уже другий тиждень. Мітингувальники також просили зняти з посади Сирського — до цієї вимоги дослухалися, і новим головкомом став Михайло Драпатий.

23 липня Зеленський сказав, що пропонував колишньому міністру оборони Федорову посаду віцепремʼєра з військових інновацій, а перед цим, як писав FT, — посаду в РНБО, але той відмовився. Згодом сам Федоров заявив, що готовий очолити лише Міністерство оборони й не розглядає жодних інших посад, запропонованих президентом Зеленським.