Засновник «Шершнів Довбуша» звільняється з армії через переведення. Каже: так його карають за підтримку «Вирія» і Федорова

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Андрій Оністрат / Facebook

Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БпЛА 68 бригади «Шершні Довбуша» Андрій Оністрат написав рапорт на звільнення. Він каже, що його хотіли перевести «папероводом» у 17 армійський корпус.

Про це він розповів в коментарі «Українській правді».

Оністрат повідомив, що ввечері його набрав керівник і сказав, що прийшла копія наказу про переведення його в 17 й корпус «головним папероводом».

«Що ж, я пишу рапорт на звільнення із ЗСУ! […] Я думаю, що це через підтримку «Вирія». Можливо, через дописи про підтримку Федорова. А можливо, і те, і те», — каже Оністрат.

Військовий каже, що вже написав рапорт в «Армія+», а необхідні документи мав заздалегідь.

«Я один раз їх вже готував, коли радянський полківник Шум (екскомандир 68 бригади Олексій Шум) відібрав в мене мій злагоджений колектив 68 РУБАК. Врятував мене тоді тільки Михайло [Федоров]. Він пішов до Залужного і підписав мій перевод», — розповів він.

Андрій Оністрат — капітан ЗСУ, засновник батальйону БпЛА 68 бригади «Шершні Довбуша», банкір. Був головою спостережної ради Банку Національний кредит. У 2015 році Нацбанк визнав Банк Національний кредит неплатоспроможним і ліквідував установу. Також мав карʼєру на телебаченні — був ведучим реаліті-шоу про шахрайські схеми «Рішає Оністрат».

Відставка уряду та протести за Федорова

Президент Володимир Зеленський 12 липня повідомив про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та анонсував, що склад уряду і керівництво правоохоронних органів оновлять. А 14 липня Рада звільнила Свириденко з посади.

Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів по всій Україні, які тривають вже третій день.

Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

16 липня Верховна Рада проголосувала за те, щоб призначити Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Лише один нардеп був проти. До цього Корецький був головою правління «Нафтогазу», яке очолив у 2025 році.