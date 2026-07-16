Зеленський звільнив Ткаченка з посади голови Київської МВА

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Президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації.

Про це стало відомо з указу № 615 на сайті Офісу президента.

Тепер обовʼязки голови КМВА виконуватиме Руслан Олійник, до цього він був першим заступником Ткаченка.

Водночас Зеленський підписав указ про відставку Миколи Калашника з посади голови Київської ОДА, а також опублікував указ щодо відставки Віталія Кіма з посади голови Миколаївської ОДА. Його обовʼязки тепер виконуватиме перший заступник Георгій Решетілов.

Сьогодні Рада проголосувала за те, щоб Калашник став міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту, а Кім — міністром у справах ветеранів. Вони працюватимуть в уряді нового премʼєра Сергія Корецького.

Зміни в уряді та протести

Президент Володимир Зеленський 12 липня повідомив про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та анонсував, що склад уряду та керівництво правоохоронних органів оновлять. А 14 липня Рада звільнила Свириденко з посади.

Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів 16 липня. Учасники зібрались у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Рівному, Черкасах, Миколаєві, Чернігові та Івано-Франківську.

Тоді ж Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який буцімто висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

Цього ж дня 289 депутатів проголосували за те, щоб призначити Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Лише один нардеп був проти. До цього Корецький був головою правління «Нафтогазу», яке очолив у 2025 році.

Згодом Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони та заявив, що рекомендуватиме його на повноцінну посаду керівника Міноборони.