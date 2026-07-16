Зеленський доручив Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони і рекомендуватиме призначити його на посаду повноцінно

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Президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Також президент буде рекомендувати Раді призначити його на посаду міністра оборони.

Про це він написав у телеграмі.

За словами Зеленського, він доручив Хмарі продовжити реформувати сферу оборони. Також президент наголосив, що той «здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій».

Генерал-майор Євгеній Хмара став виконувачем обовʼязків керівника СБУ після того, як 5 січня тодішній голова СБУ Василь Малюк подав у відставку. До того він очолював Центр спецоперацій «А» СБУ.

Telegram / Zelenskiy / Official

Зміни в уряді та протести

Президент Володимир Зеленський 12 липня повідомив про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та анонсував, що склад уряду та керівництво правоохоронних органів оновлять. А 14 липня Рада звільнила Свириденко з посади.

Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів 16 липня. Учасники зібрались у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Рівному, Черкасах, Миколаєві, Чернігові та Івано-Франківську.

Тоді ж Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який буцімто висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

Цього ж дня 289 депутатів проголосували за те, щоб призначити Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Лише один нардеп був проти. До цього Корецький був головою правління «Нафтогазу», яке очолив у 2025 році.

Після цього Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду премʼєра Сергія Корецького. Водночас міністрів оборони та закордонних справ Рада тоді не обрала і пішла на місячну перерву до 18 серпня.