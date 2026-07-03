Україна запропонувала Польщі «пакет антикризових кроків» для покращення відносин. Серед них — зустрічі МЗС та істориків

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

За словами міністра, йдеться про консультації між Міністерствами закордонних справ Польщі й України, зустріч істориків, які займаються темою Другої світової війни, а також залучення релігійних лідерів до двостороннього діалогу.

Сибіга наголосив, що Польща є одним із ключових партнерів України, а обидві країни мають спільного ворога — Росію.

«Настав час відкласти емоції. Ми маємо достатньо мудрості, уроків спільної історії та політичної волі, щоб не дозволити Москві радіти напруженню між двома найближчими сусідами», — написав він.

Міністр також заявив, що за останні півтора року Київ і Варшава досягли «значного прогресу» у вирішенні чутливих історичних питань. Зокрема, розблокували проведення ексгумацій і відновили роботу конгресу істориків.

За його словами, Україна відкрита до «рівноправного і чесного діалогу» та продовжить надавати дозволи на пошукові й ексгумаційні роботи.

Окремо Сибіга запевнив польську сторону, що найменування одного з українських військових підрозділів іменем УПА «не мало жодного антипольського підтексту».

«Ми поважаємо історію інших народів і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої власної історії та незалежності», — зауважив український міністр.

Під час зустрічі очільники МЗС Польщі й України також обговорили ситуацію на фронті, військово-технічну співпрацю, підготовку до саміту НАТО, спільні проєкти з відбудови України, розвиток прикордонної інфраструктури та прискорення митних процедур.

Крім того, Сибіга подякував Польщі за швидку реакцію на випадки ненависті та ксенофобії щодо українців у країні, а також зазначив, що Варшава підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну в зміцненні її обороноздатності.

Погіршення відносин України та Польщі

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Це рішення українського президента викликало обурення в поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Також від своїх інших польських нагород на знак протесту відмовилися керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.

Крім того, від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер. Дії президента Навроцького він назвав «кошмаром».

Водночас польські політики почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і колишній польський премʼєр Ярослав Качинський.

А експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький передав український орден Ярослава Мудрого, який отримав від України на початку повномасштабного вторгнення, до Музею памʼяті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.