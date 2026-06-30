У Чехії пропонують позбавити Зеленського найвищої державної нагороди за прикладом Польщі

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У Чехії пропонують позбавити президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди за прикладом Польщі.

Про це пишуть České noviny.

Правопопулістична партія SPD запропонували позбавити Зеленського ордена Білого лева через те, що український президент найменував підрозділ ССО назвою імені «Героїв УПА».

«Ми не можемо мовчати, коли наш найвищий державний орден носить людина, яка називає військові частини на честь нацистських монстрів», — сказав представник фракції SPD Їндржих Райхл.

Партія планує винести питання на обговорення в уряді та звернутися до президента Чехії Петра Павела. Водночас опозиційні депутати критикують ідею.

SPD — відверто проросійська, популістська й антимігрантська сила. Партія виступає категорично проти будь-якої допомоги Україні. Її лідер Томіо Окамура часто повторює тези, схожі на російську пропаганду.

Що передувало

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Проте це рішення українського президента викликало обурення у поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишніх українських президенти — Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Також від своїх інших польських нагород відмовились керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.

Також від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер. Дії президента Навроцького він назвав «кошмаром».

Водночас польські політики також почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак та колишній польський премʼєр Ярослав Качинський.

Експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький також передав український орден Ярослава Мудрого, який отримав від України на початку повномасштабного вторгнення, у Музей пам’яті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.