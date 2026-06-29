Російський Ермітаж скасував усі експедиції до окупованого Криму — після українських атак там оголосили надзвичайну ситуацію

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Ермітаж

Російський Ермітаж скасував усі експедиції до окупованого Криму — весною чергові розкопки там анонсував археолог Олександр Бутягін, проти якого Україна веде справу.

Про це рішення російським медіа повідомив сам Бутягін.

Ще кілька днів тому в групі Мірмекійської експедиції, яку Бутягін очолює з 1999 року, зʼявилось повідомлення, що роботи перенесуть в інший регіон «у звʼязку із загостренням ситуації». Замість Криму росіяни планують провести розкопки в Прикубанні.

Що відбувається в Криму

Таке рішення Ермітаж ухвалив на тлі серії атак по території Криму, що останнім часом провела Україна. Під ударом були мости (зокрема, знищені Чонгарський міст та залізничний через Північнокримський канал), головна електропідстанція Севастополя, нафтобаза в Керчі, низка засобів ППО окупантів біля Кримського мосту та інші обʼєкти.

Через це окупаційна влада Криму запровадила низку обмежень. Зокрема, з 21 червня на півострові повністю заборонили продаж пального цивільним, ввели графіки відключень світла, а також до кінця літа закрили всі дитячі табори «з міркувань безпеки».

А 26 червня в Криму та Севастополі ввели режим надзвичайної ситуації .

Хто такий Бутягін і чому Україна веде проти нього справу

Співробітника Ермітажу Олександра Бутягіна затримали у Варшаві 4 грудня 2025 року за запитом української прокуратури. В Україні його підозрюють у проведенні незаконних розкопок на терені городища Мірмекій в окупованому Криму та знищенні культурного шару археологічної пам’ятки на суму понад 200 мільйонів гривень.

Україна вимагала його екстрадиції, і в січні із цією вимогою погодилась прокуратура Польщі. У березні польський суд погодився екстрадувати Бутягіна.

Однак 28 квітня стало відомо, що Польща звільнила Бутягіна та обміняла його на білоруського політвʼязня в межах більшого обміну формату «пʼять на пʼять».