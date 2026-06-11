Трамп анонсував дуже сильний удар по Ірану цієї ночі

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Президент Дональд Трамп анонсував, що цієї ночі США завдадуть дуже сильного удару по Ірану.

Про це він написав у Truth Social.

«У недалекому майбутньому ми візьмемо під контроль острів Харг та інші об’єкти нафтової інфраструктури й встановимо повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками — так само, як ми зробили це з Венесуелою, що чудово працює і для Венесуели, і для Сполучених Штатів Америки», — додав він.

У ніч проти 11 березня США знову вдарили по Ірану. Той у відповідь атакував країни Близького Сходу. Під атакою були іранські засоби спостереження, системи звʼязку та протиповітряної оборони.

Через це ціни на нафту зросли більш ніж на $1 за барель. Фʼючерси на нафту марки Brent сягнули $94,58 за барель, а на WTI — $91,74.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Протягом останніх тижнів США та Іран періодично обмінюються ударами, проте жодна зі сторін при цьому не заявляє про порушення режиму припинення вогню — він продовжує діяти. Зокрема, 3 червня іранські дрони вдарили по аеропорту в Кувейті, через що загинула одна людина та призупинили комерційні рейси. В Ірані казали, що били по американській базі в Кувейті.

У ніч проти 8 червня Іран уперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами — у відповідь на атаку Ізраїлю по ліванському Бейруту, яку Тегеран пояснював відповіддю на удар ліванської проіранської «Хезболли».