США та Іран уночі знову обмінялися ударами. Тегеран заявив, що закрив Ормузьку протоку

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У ніч проти 11 березня США знову вдарили по Ірану. Той у відповідь атакував країни Близького Сходу.

Центральне командування США вийшло із заявою про початок ударів по Ірану у відповідь на «тривалу агресію» Тегерану. Під атакою були іранські засоби спостереження, системи звʼязку та протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 8 червня біля узбережжя Оману в районі Ормузької протоки Іран збив американський ударний вертоліт AH-64 Apache. Президент США Дональд Трамп тоді пообіцяв відповісти, і в ніч на 10 червня сторони обмінялися ударами.

Наступної ночі іранські медіа теж повідомляли про вибухи одразу в кількох містах, зокрема біля Тегерану. Військові США здійснили щонайменше дві хвилі атак на країну.

У відповідь Іран почав бити ракетами й дронами по країнах Близького Сходу — Кувейту, Бахрейну та Йорданії, де розташовані американські військові бази.

Згодом армія Ірану заявила, що Ормузьку протоку знову закрили для всіх суден, а будь-які спроби руху будуть обстрілювати. Але у Центральному командуванні США це спростували — там заявляли, що торгові судна продовжують рух в обидва боки.

Через кілька годин у розмові з Fox News Дональд Трамп заявив, що посадовці Ірану нібито особисто попросили його припинити бомбардування, тож незабаром атаки припиняться. У Тегерані назвали ці заяви брехнею — мовляв, ніяких контактів з Трампом не мали.

На момент розмови з Fox News Трамп сказав, що США випустили по Ірану 49 ракет Tomahawk і бомбили країну з винищувачів.

Близько 4 ранку у США заявили, що завершили атаки по Ірану. Водночас Трамп попередив, що Сполучені Штати готові до відновлення військових дій, якщо Тегеран найближчим часом не підпише мирну угоду.

На тлі ескалації ціни на нафту зросли більш ніж на $1 за барель. Фʼючерси на нафту марки Brent сягнули $94,58 за барель, а на WTI — $91,74.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Протягом останніх тижнів США та Іран періодично обмінюються ударами, проте жодна зі сторін при цьому не заявляє про порушення режиму припинення вогню — він продовжує діяти. Зокрема, 3 червня іранські дрони вдарили по аеропорту в Кувейті, через що загинула одна людина та призупинили комерційні рейси. В Ірані казали, що били по американській базі в Кувейті.

У ніч проти 8 червня Іран уперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами — у відповідь на атаку Ізраїлю по ліванському Бейруту, яку Тегеран пояснював відповіддю на удар ліванської проіранської «Хезболли».