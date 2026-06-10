США атакували Іран. Напередодні іранська армія збила американський вертоліт

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США 9 червня вдарили по іранських обʼєктах ППО, пунктах управління та радіолокаційних станціях поблизу Ормузької протоки.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

У командуванні заявили, що це відповідь США Ірану на збиття вертольота AH-64 Apache в Ормузькій протоці, а також на «нещодавні атаки на американські війська та міжнародні торговельні судна, які проходять регіональними водами».

У відповідь Корпус вартових ісламської революції (КВІР) теж оголосив про запуск ракет і безпілотників по американських військових обʼєктах на Близькому Сході, писало Reuters. Під ударом опинилися бази в Бахрейні, Йорданії та Кувейті.

Кувейт повідомив про успішне перехоплення повітряних цілей силами ППО, пише Al Jazeera. Йорданські військові заявили про знищення пʼяти ракет, випущених з території Ірану. У Бахрейні лунали сирени повітряної тривоги.

Напередодні біля узбережжя Оману в районі Ормузької протоки Іран збив американський ударний вертоліт AH-64 Apache. Обох членів екіпажу вдалося врятувати. Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що апарат збив Іран, і пообіцяв відповідь. Тегеран офіційно не взяв на себе відповідальність за інцидент.

Гелікоптери Apache, безпілотники MQ-9 Reaper та винищувачі F/A-18 та F-35 армія США використовувала, щоб завадити Ірану перекрити Ормузьку протоку. Іран уже збив майже 30 дронів Reaper, однак до цього США ніколи не втрачали своїх бойових гелікоптерів AH-64 Apache.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Протягом останніх тижнів США та Іран періодично обмінюються ударами, проте жодна зі сторін при цьому не заявляє про порушення режиму припинення вогню — він продовжує діяти. Зокрема, 3 червня іранські дрони вдарили по аеропорту в Кувейті, через що загинула одна людина та призупинили комерційні рейси. В Ірані казали, що били по американській базі в Кувейті.

У ніч проти 8 червня Іран уперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами — у відповідь на атаку Ізраїлю по ліванському Бейруту, яку Тегеран пояснював відповіддю на удар ліванської проіранської «Хезболли».