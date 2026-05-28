США та Іран вночі обмінялися ударами. Але перемирʼя не скасовували

У ніч проти 28 травня Іран та США знову обмінялися ударами. Зокрема, військові США збили чотири іранські дрони в районі Ормузької протоки, а потім вдарили по наземному пункту управління в місті Бендер-Аббас, звідки іранці готували запуск ще одного дрона.

Про це розповів Reuters американський чиновник.

Він назвав удар США «суто оборонним і спрямованим на підтримку режиму припинення вогню».

Тим часом Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що у відповідь на американську атаку Іран атакував авіабазу США. У КВІР назвали це «попередженням» для США і додали, що будь-яка повторна агресія з боку американців викличе «більш рішучу» відповідь.

Там не уточнили, про яку саме атаковану авіабазу йдеться, але майже одночасно армія Кувейту, де розташована одна з найбільших американських баз, повідомила про перехоплення дронів і ракет.

Обмін ударами між США та Іраном відбувся на тлі переговорів між двома країнами про припинення війни. Сторони не можуть дійти згоди у питаннях Ормузької протоки та запасів збагаченого урану в Ірані. 24 травня президент США Дональд Трамп повідомив, що морська блокада Ірану триватиме, поки Вашингтон і Тегеран не підпишуть мирну угоду.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах.

Пізніше Тегеран передав Вашингтону нові пропозиції стосовно завершення війни, проте вони містили пункти, які раніше відхиляв Трамп. Після цього зʼявилась інформація, що США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану, проте Трамп сказав, що відкладає цю ідею.

Іран зреагував і пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки.