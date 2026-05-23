Axios: Трамп зустрінеться з учасниками переговорів і вирішить, чи продовжувати війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером і обговорить з ними останні пропозиції Ірану.

Про це він повідомив Axios.

Трамп сказав, що він, ймовірно, вже до завтрашнього дня вирішить, чи відновлювати війну в Ірані. Він заявив, що шанси укласти «вигідну» угоду або ж «рознести їх вщент» — 50 на 50.

Президент стверджує, що погодиться на угоду, тільки якщо вона охоплюватиме питання збагаченого урану та подальшої долі його запасів в Ірані.

Також журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела заявив, що Трамп переговорить з лідерами країн Перської затоки стосовно пропозицій Тегерану. До цього держекретар США Марко Рубіо повідомив про прогрес у переговорах з Іраном.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писало з посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.

Тегеран цього тижня передав Вашингтону нові пропозиції стосовно завершення війни, проте вони містили пункти, які раніше відхиляв Трамп. Після цього зʼявилась інформація, що США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану, проте Трамп сказав, що відкладає цю ідею.

Іран зреагував і пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки.