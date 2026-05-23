NYT: США майже повністю виключили Ізраїль із мирних переговорів з Іраном

Адміністрація президента США Дональда Трампа майже повністю виключила Ізраїль з процесу мирних переговорів з Іраном.

Про це пише The New York Times з посиланням на ізраїльських чиновників.

За даними джерел, через брак інформації з боку Вашингтону Ізраїль почав збирати дані про мирні переговори через зв’язки з іншими іноземними лідерами та дипломатами в регіоні, а також за допомогою розвідки.

Американські ж чиновники кажуть, що в переговорному процесі Трамп розглядає премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу як військового союзника, а не як близького партнера.

У виданні стверджують, що причиною є розбіжність пріоритетів. Ізраїль хоче повалити іранський режим, а також знищити ядерну та ракетну програми країни. Трамп, зі свого боку, через нафтову кризу прагне припинити війну.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писало з посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.

Тегеран цього тижня передав Вашингтону нові пропозиції стосовно завершення війни, проте вони містили пункти, які раніше відхиляв Трамп. Після цього зʼявилась інформація, що США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану, проте Трамп сказав, що відкладає цю ідею.

Іран зреагував і пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки.