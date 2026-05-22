США призупинили продаж зброї Тайваню — це підтвердили незабаром після візиту Трампа до КНР

США призупинили продаж зброї Тайваню. Офіційна причина — необхідність перенаправляти зброю на війну з Іраном.

Про це повідомив в. о. голови ВМС США Хунг Цао на слуханнях у Конгресі, передає The Guardian.

«Ми просто переконаємось, що у нас є все необхідне, а потім, коли адміністрація визнає це за необхідне, продажі військової техніки за кордон продовжаться», — сказав він на слуханнях у Конгресі.

Ідеться про пакет зброї приблизно на $14 мільярдів, який вже кілька місяців чекає схвалення президента США Дональда Трампа.

Коли американський сенатор Мітч Макконнелл запитав, чи очікує Цао, що продаж зброї Тайваню зрештою схвалять, він відповів, що це рішення ухвалюватимуть держсекретар Марко Рубіо і глава Пентагону Піт Гегсет.

«Так, саме це й викликає найбільше занепокоєння», — прокоментував Макконнелл.

При цьому Тайбей заявляє, що офіційних повідомлень про зміни ще не отримував.

Заява Цао прозвучала всього за тиждень після того, як Трамп їздив до Китаю і зустрічався з Сі Цзіньпіном. Пекін неодноразово виступав проти продажу зброї Тайваню Вашингтоном. Під час візиту Трампа Сі опублікував різку заяву, в якій стверджував, що США та Китай «зіткнуться або навіть конфліктуватимуть», якщо питання Тайваню «не вирішать належним чином».

Незабаром після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна деякі радники Трампа почали побоюватися, що Китай може спробувати вторгнутися на Тайвань упродовж найближчих п’яти років, писав Axios.

Відносини Китаю, Тайваню та США

Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території.

Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. США підтримують Тайвань зброєю, але прямо не заявляють, чи втрутяться, якщо Китай нападе.

За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких «візитів» було щонайбільше десять. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів серединної лінії в Тайванській протоці.У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.

Улітку 2025 року Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 мільйонів через бажання домовитись про торговельну угоду з Китаєм і особисту зустріч з Сі Цзіньпіном. Але пізніше США все ж схвалили рекордний пакет зброї Тайваню на понад $11 мільярдів.

У відповідь Китай запровадив санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 людей. Того ж місяця армія Китаю провела бойові навчання навколо Тайваню.