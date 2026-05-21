Цукерман слідом за Міндічем подав позов проти Зеленського — теж вимагає скасувати накладені санкції

Фігурант справи «Мідас» Олександр Цукерман подав позов до Касаційного адміністративного суду з вимогою визнати протиправними накладені на нього санкції та скасувати їх.

Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі «Судова влада України».

Позов за номером 990/184/26 зареєстрували 15 травня. Відповідачем у ньому вказаний президент України Володимир Зеленський. Напередодні такий самий позов подав і бізнесмен Тимур Міндіч.

У листопаді 2025 року Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти Міндіча й Цукермана на три роки. Обидва фігурують у справі «Мідас» про корупцію в «Енергоатомі» під кодовими іменами «Карлсон» і «Шугармен».

Що відомо про справу «Мідас»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча і Цукермана, у справі фігурують:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.

У грудні Міндіча в Ізраїлі знайшли журналісти «Української правди». Тоді справу проти себе він називав «крутою медіаатакою». А в лютому Міндіч заявив, що готовий повернутись в Україну і потрапити в СІЗО, «якщо буде чесна застава».

Наприкінці березня Офіс генерального прокурора відправив до Міністерства юстиції Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Згодом Міндічу повідомили ще одну підозру — у легалізації 460 мільйонів гривень, отриманих, зокрема, у межах справи «Мідас», на елітному будівництві під Києвом разом з іншими фігурантами, серед яких Олексій Чернишов і екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак. 14 травня Єрмака відправили під варту з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Через 4 дні заставу внесли, і він вийшов із СІЗО.