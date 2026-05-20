Іран погрожує поширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки

У середу, 20 квітня, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США знову битимуть по Ірану.

Про це пише Reuters.

«Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону», — цитують іранські медіа заяву КВІР.

Таке попередження пролунало після того, як президент США Дональд Трамп 18 травня заявив, що був «за годину» від рішення поновити бомбардування Ірану, але відклав його заради дипломатії.

Через шість тижнів після того, як Трамп призупинив операцію «Епічна лють», щоб укласти перемир’я, переговори про припинення війни між США та Іраном зайшли в глухий кут.

Іран цього тижня передав Вашингтону нові пропозиції, однак вони повторюють вимоги, які раніше вже відхиляв Трамп: контроль над Ормузькою протокою, компенсації за збитки від війни, зняття санкцій, розмороження активів і виведення американських військ із регіону.

На тлі конфлікту Іран продовжує частково блокувати Ормузьку протоку — ключовий маршрут для світових поставок нафти. Через це судноплавство в регіоні різко скоротилося: за даними агентства з моніторингу судноплавства Lloyd’s List, минулого тижня протокою пройшли лише 54 судна проти приблизно 140 на день до початку війни.

Водночас Іран почав пом’якшувати обмеження для дружніх країн. Reuters із посиланням на дані моніторингу судноплавства пише, що в середу, 20 травня, через Ормузьку протоку пройшли два китайські супертанкери — Yuan Gui Yang та Ocean Lily — із приблизно 4 мільйонами барелів нафти.

Ще один танкер під прапором Південної Кореї Universal Winner із 2 мільйонами барелів кувейтської нафти зараз виходить з протоки — до цього він простояв у Перській затоці понад два місяці. Таким чином, з Ормузької протоки цього дня вийшли танкери із загалом 6 мільйонами барелів сирої нафти.

Китайські судна перевозять іракську та катарську нафту до портів у провінціях Ґуандун і Фуцзянь, де розвантажуться. За даними Reuters, це свідчить про готовність Ірану послаблювати блокаду для країн, які він вважає дружніми.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.