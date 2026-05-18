NYT: США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану вже цього тижня

США та Ізраїль проводять підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня. Це може стати найбільшою військовою активністю з моменту оголошення припинення вогню минулого місяця.

Про це пише NYT з посиланням на джерела.

Двоє співрозмовників із країн Близького Сходу заявили про сценарій ударів з повітря. Водночас військові аналітики вважають, що бомбардування навряд чи змусять Тегеран погодитися на вимоги Вашингтону.

Також країни розглядають операцію за участі спецпідрозділів для захоплення запасів високозбагаченого урану, який Іран може використати для створення ядерної зброї.

Проте такий рейд може поставити під загрозу життя американських військових, що ще більше послабить внутрішню підтримку у США війни проти Ірану.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.

Наприкінці квітня Пентагон повідомив, що США витратили на війну $25 млрд. Більша частина цих грошей пішла на боєприпаси.