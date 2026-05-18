Reuters: Війна на Близькому Сході вже обійшлася компаніям по всьому світу у $25 млрд

Війна США та Ізраїлю проти Ірану коштувала компаніям у всьому світі щонайменше у $25 мільярдів — і збитки продовжують зростати.

Це зʼясувало агентство Reuters, проаналізувавши заяви та фінансові звіти корпорацій, чиї акції торгуються на біржах США, Європи та Азії.

Медіа зазначає, що з початку ескалації на Близькому Сході компанії змушені боротися зі стрімким зростанням цін на енергоносії, порушенням ланцюгів постачання та перекриттям торговельних шляхів через блокаду Іраном Ормузької протоки.

Зокрема, через блокаду одного з ключових світових маршрутів транспортування нафти ціни на нафту у світі перевищили $100 за барель. Це більш ніж на 50% більше, ніж було до початку війни наприкінці лютого.

Щонайменше 279 компаній ввели через війну антикризові заходи: підвищили ціни на продукцію, скоротили виробництво, призупинили дивіденди, перевели працівників у неоплачувані відпустки та звернулись по екстрену державну допомогу.

Одна пʼята всіх компаній, звітність яких потрапила в аналіз Reuters, — від виробників косметики, шин і мийних засобів до круїзних операторів та авіакомпаній — повідомила про фінансові втрати через війну на Близькому Сході. Більшість корпорацій, що зазнали збитків, базується у Великій Британії та Європі, а майже третина — в Азії.

Найбільше від наслідків війни постраждала авіаційна галузь. Аналіз Reuters включає 45 авіакомпаній, на які припало близько $15 млрд додаткових витрат, переважно через подорожчання авіапального.

Далі йдуть автовиробники та постачальники автокомпонентів із сукупними втратами близько $5,5 млрд, виробники товарів повсякденного попиту — приблизно $2,4 млрд, а також круїзні оператори та компанії морських перевезень із втратами близько $1,36 млрд.

Окремі великі корпорації вже попередили про суттєвий фінансовий удар. Зокрема, Toyota оцінює потенційні втрати на рівні $4,3 млрд, а Procter & Gamble прогнозує скорочення післяподаткового прибутку приблизно на $1 млрд.

Окремі керівники, зокрема у виробничому секторі, попереджають, що підвищення цін може ще більше вдарити по споживчому попиту. Водночас компанії починають переглядати довгострокові прогнози через зростання витрат на паливо та логістику.

Серед найбільш вразливих секторів — виробництво промислових товарів і хімічна галузь. Близько 40 компаній уже заявили про намір підвищувати ціни через залежність від нафтохімічної сировини з Близького Сходу.

Фінансовий директор Newell Brands (NWL.O) — американського виробника споживчих товарів — заявив, що кожне підвищення ціни на нафту на $5 за барель збільшує витрати компанії приблизно на $5 млн.

Загалом експерти відзначають, що основний фінансовий удар ще не повністю відобразився у звітності компаній, і найбільший ефект війни на глобальний бізнес може проявитися в наступних кварталах.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.

Наприкінці квітня Пентагон повідомив, що США витратили на війну $25 млрд. Більша частина цих грошей пішла на боєприпаси.