Axios: Радники Трампа побоюються, що Китай може атакувати Тайвань у наступні пʼять років

Після зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Пекіні частина радників Трампа почала побоюватися, що Китай може спробувати вторгнутися на Тайвань упродовж найближчих п’яти років.

Про це пише Axios.

Джерела видання розповіли, що Трампу дуже сподобалися урочисті церемонії та особливі привілеї, які Сі організував під час його візиту до Пекіну. Однак, на їхню думку, озвучені головою КНР тези «не були доброзичливими».

Один із співрозмовників Axios вважає, що Сі «намагається вивести Китай на нову позицію».

«Ми не висхідна держава. Ми вам рівні. А Тайвань — мій», — так описав позицію китайського лідера радник Трампа.

За словами іншого джерела видання, візит Трампа до Китаю показав «набагато вищу ймовірність того, що Тайвань буде предметом обговорення в найближчі пʼять років».

Також радники президента США побоюються, що можливий конфлікт навколо Тайваню може спричинити глобальну кризу у виробництві мікрочипів, які американські компанії використовують для розвитку штучного інтелекту. Тайвань є одним із ключових світових виробників напівпровідників, які використовуються у ШІ, смартфонах та іншій високотехнологічній продукції.

Під час візиту Трампа до Пекіну Сі Цзіньпін попередив його, що неправильне «ставлення до тайванського питання» може призвести до конфлікту між США та Китаєм, а Трамп застеріг Тайвань від оголошення незалежності.

Відносини Китаю, Тайваню та США

Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території.

Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. США підтримують Тайвань зброєю, але прямо не заявляють, чи втрутяться у разі нападу Китаю.

За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких «візитів» було щонайбільше десять. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів серединної лінії в Тайванській протоці.

У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.

Улітку 2025 року Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 мільйонів через бажання домовитись про торговельну угоду з Китаєм і особисту зустріч з Сі Цзіньпіном. Але пізніше США все ж схвалили рекордний пакет зброї Тайваню на понад $11 мільярдів.

У відповідь Китай запровадив санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 людей. Того ж місяця армія Китаю провела бойові навчання навколо Тайваню.