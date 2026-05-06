Трамп оголосив паузу в операції з виведення нейтральних суден з Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп призупинив операцію із супроводу суден через Ормузьку протоку на тлі переговорів з Іраном.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами президента, рішення ухвалили на прохання Пакистану та інших країн, а також через «значний прогрес» у переговорах щодо можливої угоди з Іраном.

«Ми домовилися, що хоча блокада залишатиметься в повній силі, «Проєкт Свобода» призупинять на короткий час, щоб побачити, чи можна завершити та підписати угоду», — написав Трамп.

Він не уточнив деталей потенційної домовленості, її учасників або тривалість паузи. Водночас морська блокада іранських портів, за його словами, залишається чинною.

Операцію «Проєкт Свобода» США оголосили 3 травня. Вона передбачає супровід комерційних суден через протоку, яку Іран частково заблокував. Уже 4 травня американські есмінці почали проводити кораблі через ключовий торговельний маршрут.

За даними Міжнародної морської організації, у регіоні залишаються заблокованими майже 2 тисячі суден із приблизно 20 тисячами моряків на борту.

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.