Німеччина передасть Україні газову електростанцію, що мала обслуговувати «Північний потік»

Getty Images / «Бабель»

Німеччина передасть Україні як гуманітарну допомогу газову електростанцію, розташовану в місці, де зʼєднуються непрацюючий російський газопровід «Північний потік — 1» та німецька газотранспортна мережа.

Про це пише Welt.

Електростанція у місті Лубмін потужністю 84 МВт була потрібна виключно, щоб забезпечувати необхідне технологічне тепло для подачі російського природного газу до німецької мережі. Німецька компанія-оператор заявила, що експлуатація станції стала збитковою через зупинку поставок російського газу через Балтійське море у вересні 2022 року. Інших клієнтів на тепло не було, тому експлуатація припинилася у 2023 році. Покупця на станцію не знайшлося, тому її вирішили передати Україні.

Місцевий осередок ультраправої проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» розкритикував цю дію. Член земельного парламенту Ніколаус Крамер назвав цей крок «абсурдним» і «ляпасом громадянам Німеччини», бо ця електростанція «мала служити енергетичній безпеці» Німеччини.

Раніше AFP з посиланням на внутрішній позиційний документ «Альтернативи для Німеччини» писало, що ця партія хоче відновити роботу газопроводу «Північний потік».

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії. Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували. Пізніше адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській.