Трамп скасував поїздку своїх посланців до Пакистану на переговори з Іраном. Не хоче витрачати час на розмови «про ніщо»

Президент США Дональд Трамп скасував поїздку своїх посланців Стіва Віткоффа і Девіда Кушнера до Пакистану на переговори з Іраном.

Про це він сказав у розмові з журналісткою Fox News.

За словами Трампа, американській делегації немає сенсу робити 18-годинний переліт, коли США «мають усі козирі» в конфлікті з Іраном. Він додав, що іранці можуть зв’язатися зі США в будь-який момент, коли захочуть.

«Я сказав своїм людям, коли вони вже збиралися вилітати: “Ні, ви не будете летіти 18 годин туди. Всі козирі в нас. Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час, але ви більше не будете здійснювати 18-годинні перельоти, щоб сидіти й розмовляти про ніщо”», — цитує Трампа Fox News.

На запитання журналіста Axios, чи означає це, що він збирається відновити війну в Ірані, Трамп відповів: «Ні. Це не означає цього. Ми ще не думали про це».

Вчора CNN з посиланням на американські та іранські джерела писало, що в столиці Пакистану Ісламабаді 25–26 квітня може пройти другий раунд переговорів представників США та Ірану. США мали представляти Стів Віткофф і Девід Кушнер, без віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Іранську переговорну делегацію цього разу мав очолити міністр закордонних справ Аббас Арагчі — замість спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, як це було під час першого раунду перемовин. Арагчі підтвердив, що летить до Пакистану, а потім до Оману та Росії. Однак він не згадав, чи плануються зустрічі з американцями в межах поїздки до Ісламабаду.

Згодом журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на джерела, повідомив, що прямі переговори між США та Іраном у Пакистані можуть пройти в понеділок, 27 квітня. За його даними, зустріч між головою МЗС Ірану та представниками США може відбутися після двосторонніх переговорів Кушнера та Віткоффа з пакистанськими посередниками цими вихідними.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції і закінчать дискусії.