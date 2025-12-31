Номінаційний комітет затвердив незалежних членів наглядової ради «Енергоатому»

Новини

Номінаційний комітет одностайно затвердив незалежних членів наглядової ради «Енергоатому». До складу комітету входять представники Кабінету міністрів та незалежні спостерігачі — Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація і бізнес-омбудсмен.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Незалежними членами наглядової ради будуть:

Руміна Велші — канадійка, міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду, яка понад 40 років працює у цій галузі. Очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів;

Лаура Гарбенчуте-Бакієне — литовка, фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі, яка має понад 25 років досвіду. Працює з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об’єктах, зокрема на зупиненій литовській Ігналінській АЕС.

Патрік Фрагман — швейцарець, інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі, який має понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company.

Бріс Буюон — француз, юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

Telegram / Юлія Свириденко

Відбір трьох представників держави до наглядової ради планують завершити у першій половині січня.

Паралельно уряд продовжує оновлювати наглядові ради у 12 компаніях енергетичної галузі. Серед них «Нафтогаз», «Укргідроенерго», «Укренерго», «Оператор ГТС», «Центренерго» та інші компанії.

Справа «Мідас»

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман(«Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави, а за Фурсенка — 95 мільйонів гривень.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Гринчук та Галущенка звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту, а Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

1 грудня ВАКС заочно відправив під варту Тимура Міндіча.