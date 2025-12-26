«Зробили крайнього». Журналісти УП знайшли Тимура Міндіча в Ізраїлі. Ось що він розповів

Новини

Журналісти «Української правди» знайшли в Ізраїлі бізнесмена Тимура Міндіча, який фігурує у справі НАБУ та САП про корупцію в «Енергоатомі».

Відповідне відео журналісти опублікували на своєму ютуб-каналі.

Журналіст Михайло Ткач особисто поспілкувався з Міндічем про справу. Міндіч заявив, що «медійно з нього вже зробили крайнього» та «оголосили винуватим». Саму справу він назвав «крутою медіаатакою».

Він підтвердив, що знайомий і з колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим, і з ексголовою Міненерго Германом Галущенком та спілкувався з ними. Водночас запевнив, що «ніколи у житті» не давав їм ніяких вказівок.

Опубліковані розмови він назвав вирваними з контексту: «Показали ось так, як сьогодні зручно сприймається суспільством. Ще будуть далі плівки, і побачимо, що ще опублікують. Мене призначили винуватим і сьогодні мільйон речей мені приписують, де мене не тільки не було, а й про що я взагалі не знаю».

Окремо він зазначив, що за час президентства Володимира Зеленського він дуже мало спілкувався з ним і востаннє вони розмовляли давно.

Під час пошуку Міндіча на знімальну групу УП напали невідомі. Коли Ткач запитав про це у самого бізнесмена, той запевнив, що його охорона ніяк не причетна до нападу, а про сам приїзд журналістів в Ізраїль він дізнався лише з телеграм-каналів.

Справа «Мідас»

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави, а за Фурсенка — 95 мільйонів гривень.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Гринчук та Галущенка звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту, а Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

1 грудня ВАКС заочно відправив під варту Тимура Міндіча.