«Там усе роблять, щоб його зламати». Українського ветерана Сергія Кузнєцова в Німеччині утримують в одиночній камері в жорстких умовах

Українського ветерана Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», у Німеччині утримують в одиночній камері в жорстких умовах. Йому заборонено передавати книги й листи та спілкуватися з адвокатами телефоном.

Про це «Бабелю» розповів адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.

Катеринчук зміг потрапити до Кузнєцова 22 грудня як приватна особа. За словами адвоката, він подав німецьким правоохоронцям клопотання про зустріч зі своїм підзахисним — у такому випадку розмова мала відбуватися конфіденційно.

Але правоохоронці відмовили, тому Катеринчуку довелося спілкуватися з ним у приватному порядку під наглядом. Він також повідомив, що Кузнєцов написав шість заяв із проханням поговорити з адвокатами телефоном, але поки що всі його запити ігнорують.

Катеринчук каже, що під час розмови були присутні два офіцери та синхронна перекладачка з української, яка перекладала офіцерам всю розмову між Кузнєцовим і відвідувачами, офіцери також переглядали всі папери.

«Йому не дозволяють передавати листування. Дружина Кузнєцова попросила офіцерів передати йому листи й малюнки від дітей — їх прийняли як виняток», — розповідає Катеринчук.

Кузнєцову дають одну годину на прогулянку, решту часу він проводить у камері, у нього є телевізор, по якому транслюють один німецький канал.

«Він виснажений, там усе роблять для того, щоб його емоційно зламати», ― каже Катеринчук.

Останнє, що Сергій знав про Україну, — про обстріл 19 листопада, коли російська ракета влучила в будинок в Тернополі. Він також питав про те, чи тримається ще Покровськ, і дуже радів тому, що вдалося вибити росіян з Купʼянська.

Катеринчук також розповів, що «Росія спонукала» компанію Nord Stream, яка будувала і керувала газопроводом «Північний потік», вимагати від слідства визнати їх потерпілими. Вони звернулися до правоохоронних органів Німеччині з проханням надати доступ до матеріалів розслідування. Катеринчук впевнений, що росіяни це роблять для того, щоб потім використати для притягнення України до майнової відповідальності».

Підриви «Північних потоків» і Сергій Кузнєцов

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували.

Пізніше адвокат Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській. Кузнєцов схуд ще більше — питання з необхідною дієтою так і не вирішили, попри те, що про неї йдеться в рішенні суду і прокурорському листі. Йому дозволяють телефонувати лише за клопотанням адвоката. Німецький персонал ставиться до українця дуже зневажливо. На нього чинять психологічний тиск, щоб він визнав вину, однак Кузнєцов цього не робитиме.