НАБУ перевіряє тих, хто вносив багатомільйонні застави за фігурантів справи «Мідас»

Національне антикорупційне бюро проводить перевірку походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів справи про масштабну корупцію в «Енергоатомі».

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня.

За його словами, з цього приводу з 12 по 28 листопада НАБУ надіслало низку запитів до Державної служби фінансового моніторингу. Кілька відповідей вже отримали, але законність походження коштів досі не дослідили.

Кривонос наголосив, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застави.

«Теоретично, якщо буде встановлено, що ці кошти справді незаконні й походження сумнівне, то можна клопотати, що вони не можуть бути використані як застава», — додав очільник НАБУ.

Серед платників є як фізичні особи, так і компанії, зокрема меблева фірма «Вангар» з капіталом в 1 000 гривень, яку створили лише у травні цього року.

За словами Кривоноса, Держфінмоніторинг поки що не зміг надати інформацію про походження коштів. Голова служби Філіп Пронін каже, що всі запити НАБУ опрацьовуються.

«По всіх [запитах НАБУ] ми надали узагальнені матеріали, зробили перше коліно, друге коліно, зараз відпрацьовуємо третє коліно. Ми в робочому порядку теж перебуваємо на контакті з Бюро», — заявив Пронін.

На запитання, як можна було пропустити внесення застав у 25 і 12 мільйонів гривень від меблевої фірми, Пронін відповів, що служба не бачить підозрілих транзакцій і перевіряє походження коштів постфактум.

Він додав, що Держфінмоніторинг не має прямого доступу до всіх банківських транзакцій.

«Ми отримуємо лише те, що надходить від банківських установ у вигляді повідомлень», — зазначив Пронін.

За його словами, після отримання інформації від НАБУ служба звернулася до банку, який має до пʼяти робочих днів для відповіді. Очільник фінслужби наголосив, що саме банки мають право й обов’язок блокувати підозрілі операції.

У справі «Мідас» підозри отримали вже восьмеро фігурантів — пʼятьох з них відправили під варту. Проте згодом за двох підозрюваних «працівниць бек-офісу» — Лесю Устименко та Людмилу Зоріну — внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави, а за Ігоря Фурсенка («Рьошик») — 95 мільйонів гривень.

За ще одного фігуранта справи, колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова внесли заставу понад 51,6 мільйона гривень.

Справа «Мідас»

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Проти Міндіча і Цукермана ввели санкції.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Гринчук та Галущенка звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту, а Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

1 грудня ВАКС заочно відправив під варту Тимура Міндіча, якого вважають одним з організаторів корупційної схеми в енергетиці.