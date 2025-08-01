Призначення голови БЕБ: переможець конкурсу Цивінський погодився пройти поліграф після розмови з премʼєркою Свириденко

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Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко і переможець конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський домовились, що він пройде поліграф.

Про це Свириденко та Цивінський написали у Facebook.

Свириденко написала, що розраховує вже наступного тижня ухвалити рішення про призначення голови БЕБ. За її словами, це дозволить оновити Бюро та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою і бізнесом.

«Підтверджую: розмова з премʼєром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито і чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед», — прокоментував Цивінський.

Що передувало

Наприкінці червня конкурс на посаду директора БЕБ виграв детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Його кандидатуру внесли на розгляд уряду 30 червня.

7 липня стало відомо, що уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ і просить комісію повторно подати кандидатури. Комісія відмовилась переглядати кандидатуру переможця.

Кабмін вивчив «додаткові матеріали від СБУ», що «стосуються питань національної безпеки» і містять «безпекові оцінки». Такими додатковими матеріалами, наприклад, могли бути результати перевірки Цивінського на поліграфі. Принаймні про це попереджала СБУ в листі, який комісія отримала в день голосування за переможця конкурсу. У ньому СБУ попередила, що досі перевіряє кандидатів — троє з них мають звʼязки з Росією, і вона не виключає, що їй доведеться перевіряти кандидатів на поліграфі. Але за інформацією «Бабеля», поліграф ані Цивінський, ані інші конкурсанти не проходили.

Сам Цивінський заявляв, що для нього «є принциповим питанням» зʼясувати, які «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення влади. Він заявив, що як правоохоронець «успішно проходив усі перевірки СБУ» протягом 10 років, а також служив у Головному управлінні розвідки Міноборони з початку повномасштабного вторгнення.

У зверненні, опублікованому на сайті Інституту соціально-економічної трансформації (ISET), понад 50 громадських організацій закликали новий уряд призначити Олександра Цивінського новим директором БЕБ.

24 липня Комісія з відбору голови БЕБ повторно внесла до Кабміну документи про призначення Цивінського. Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк 20 липня повідомив, що уряд так і не призначив Цивінського на посаду.

Голова комісії Лаура Стефан 30 липня заявила, що уряд має призначити директора Бюро до кінця місяця.

В СБУ 31 липня заявили, що немає підстав для того, щоб не призначати Цивінського директором БЕБ.

20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос під час відбору і переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.