В СБУ повідомили, що немає підстав не призначати Цивінського директором Бюро економічної безпеки

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Підстав для того, щоб не призначати Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України, немає.

Про це повідомили у Службі безпеки України на його запит.

За словами Олександра Цивінського, СБУ не отримувала жодного запиту від уряду стосовно його кандидатури. У відомстві також розповіли, що перевірку проводили виключно на підставі звернення голови конкурсної комісії Лаури Стефан.

Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня ― тобто вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів уряду. Другого примірника листа не існує. Після повернення з КМУ його знищили.

Oleksandr Tsyvinskyi / Facebook

Цивінський наголошує на тому, що зараз немає жодного документа, що офіційно містить «безпекові ризики».

«Державна інституція, яка має захищати економіку, повинна починатись не з маневрів, а з принципів. Я пройшов відкритий конкурс. Усі документи подані. Рішення комісії ухвалене. Тепер рішення за Кабінетом міністрів України», — резюмував він.

Що передувало

Наприкінці червня конкурс на посаду директора БЕБ виграв детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Його кандидатуру внесли на розгляд уряду 30 червня.

7 липня стало відомо, що уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ і просить комісію повторно подати кандидатури. Комісія відмовилась переглядати кандидатуру переможця.

Кабмін вивчив «додаткові матеріали від СБУ», що «стосуються питань національної безпеки» і містять «безпекові оцінки». Такими додатковими матеріалами, наприклад, могли бути результати перевірки Цивінського на поліграфі. Принаймні про це попереджала СБУ в листі, який комісія отримала в день голосування за переможця конкурсу. У ньому СБУ попередила, що досі перевіряє кандидатів, троє з них мають звʼязки з Росією і вона не виключає, що їй доведеться перевіряти кандидатів на поліграфі. Але за інформацією «Бабеля», поліграф ані Цивінський, ані інші конкурсанти не проходили.

Сам Цивінський заявляв, що для нього «є принциповим питанням» зʼясувати, які «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення влади. Він заявив, що як правоохоронець «успішно проходив усі перевірки СБУ» протягом 10 років, а також служив у Головному управлінні розвідки Міноборони з початку повномасштабного вторгнення.

У зверненні, опублікованому на сайті Інституту соціально-економічної трансформації (ISET), понад 50 громадських організацій закликали новий уряд призначити Олександра Цивінського новим директором БЕБ.

24 липня Комісія з відбору голови БЕБ повторно внесла до Кабміну документи про призначення Цивінського. Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк 20 липня повідомив, що уряд так і не призначив Цивінського на посаду.

Голова комісії Лаура Стефан 30 липня заявила, що уряд має призначити директора Бюро до кінця місяця.

20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос під час відбору та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.