Наступ на війська Асада в Сирії, протести в Грузії, рекордне підвищення податків в Україні. Головне за тиждень

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Протягом тижня, що минає, Володимир Зеленський підписав закони про держбюджет на 2025 рік та про рекордне підвищення податків. Тим часом у Сирії розпочався наступ опозиції на армію уряду, а в Грузії мітингують проти рішення влади відкласти переговори про вступ до ЄС.

«Бабель» зібрав ключові події останніх днів, щоб ви залишалися в курсі подій.

Закон про Держбюджет-2025 та історичне підвищення податків в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків, за який парламентарі проголосували ще 10 жовтня. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

Крім того, Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. У держбюджет заклали рекордні видатки на рівні 3,94 трильйона гривень. З них видатки на оборону становлять 2,22 трильйона гривень.

Вибори в Грузії та замороження вступу країни в ЄС до 2028 року

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій не визнав парламентських виборів у Грузії, що пройшли 26 жовтня 2024 року. Євродепутати закликали Брюссель накласти персональні санкції на грузинських посадовців, яких вважають відповідальними за «антидемократичні дії» та порушення правил голосування.

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється починати переговори з Євросоюзом до кінця 2028 року. За його словами, європейські політики та бюрократи використовують виділені гранти й кредити для шантажування Грузії.

Після заяв уряду люди вийшли на мітинги у Тбілісі та інших містах. Силовики застосовували проти активістів водомети та били їх, у відповідь протестувальники кидали в правоохоронців петарди. Декілька десятків людей госпіталізували.

Наступ сирійської опозиції на війська Асада

Збройні зіткнення між силами сирійського режиму та опозиційним військовим угрупованням «Гаят Тахрір аш-Шам» (HTS) почалися 27 листопада. Наступ розгорнули Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Армія уряду у відповідь завдавала ракетних ударів по противниках. Російські війська під час боїв у Сирії зазнали втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні. Там призначили нового генерала Олександра Чайка.

Пізніше медіа писали, що Алеппо вийшло з-під контролю уряду вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Крім того, «Гаят Тахрір аш-Шам» та їхні союзники начебто захопили аеропорт Алеппо і десятки прилеглих міст 30 листопада.

Атака Росії на енергетичні обʼєкти України 28 листопада

Вранці 28 листопада росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, виникли проблеми зі світлом та водою.

Зокрема, у Миколаєві ввели екстрені відключення — там не було світла понад 30 годин. Частково залишився без електроенергії Житомир. На Сумщині пошкоджена цивільна інфраструктура. У Львівській області без електропостачання залишилося 523 тисячі абонентів.

На Рівненщині були знеструмлені понад 600 населених пунктів, порушено водопостачання. Без електрики на деякий час залишилося 280 тисяч людей. В Івано-Франківській області так само влучили по обʼєктах критичної інфраструктури.

Після масованих ударів Росії по всій Україні запроваджено черги відключень.

Угода між Ізраїлем та «Хезболлою» про припинення вогню в Лівані

Ізраїль і «Хезболла» офіційно уклали угоду про припинення вогню в Лівані. Вона набула чинності 27 листопада.

США, Франція та союзники пообіцяли співпрацювати з Ізраїлем і Ліваном, щоб забезпечити повне виконання угоди. Але американські війська не залучатимуть, сказав президент США Джо Байден.

Угода про припинення вогню в Лівані зобовʼязує Ізраїль вивести війська з півдня Лівану, а армію Лівану — розгорнути свої сили в регіоні. На це дають 60 днів. «Хезболла» припинить свою збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані.

Вже 28 листопада ізраїльські військові та угруповання «Хезболла» звинуватили одне одного в порушенні домовленостей.

Суд про оскарження націоналізації ПриватБанку

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

У цій справі позивачі, Коломойський та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку.

У ПриватБанку рішення суду привітали, зазначивши, що справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави.

Реформа ВЛК в Україні

Міноборони України спільно з МОЗ представили реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яку впровадять до листопада 2025 року. Її мета — «змінити застарілу систему».

Тепер для ВЛК не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд.

Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремих набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.

Нотр-Дам відкрився після п’ятирічної реконструкції

У Парижі відкрився собор Паризької Богоматері — уперше після руйнівної пожежі 2019 року. У відновленні собору брали участь понад 1 300 будівельників і ремісників з усього світу. На відновлення собору витратили €700 мільйонів.

Урочисто собор відкриють уже 7 грудня. На церемонію запросили керівників багатьох держав, фахівці з яких брали участь у реставрації. Після цього Нотр-Дам почне приймати туристів і парафіян у звичному режимі.

Найбільші санкції проти тіньового флоту РФ

Велика Британія ввела санкції проти 30 кораблів тіньового флоту Росії, які за останній рік перевезли нафти та нафтопродуктів на мільярди доларів.

Загалом Лондон наклав санкції вже на 73 нафтових танкери Росії — більше ніж будь-яка інша країна. Також під обмеження потрапили страхові компанії «АльфаСтрахование» і ВСК, які забезпечують роботу російського флоту.

Доходи від продажу нафти — одне з ключових джерел фінансування Росією війни в Україні. Очікується, що санкції проти тіньового флоту РФ послаблять воєнну машину Кремля, очистять судноплавні шляхи від небезпечного трафіку та захистять міжнародну торгівлю.